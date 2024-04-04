Жители Харьковщины едут на огороды под обстрелами
Несмотря на угрозу для жизни, жители Купянского района едут на огороды в прифронтовой зоне. Об этом рассказал в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.
«Стало тепло, 22 градуса на улице. И начинается так называемая «огородная пора», поэтому люди начинают ехать. И едут даже в те населенные пункты, которые находятся под постоянными обстрелами. Эта ситуация у нас была и в прошлом году. Она остается такой же и в этом году. Для нас важно, чтобы даже при том, что люди едут в населенные пункты, которые находятся под постоянными обстрелами, чтобы у нас туда не попадали дети. За этим мы будем внимательно следить, будем контролировать. Тем более что позавчера у нас действительно произошла трагедия на левом берегу реки Оскол. К сожалению, в результате полученных тяжелых ранений погиб 11-летний парень, погиб его отец», — рассказал Канашевич.
Он отметил, что в целом ситуация в Купянском районе остается без изменений. Обстрелы продолжаются вдоль линии фронта. В боевых действиях — условное «затишье».
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«Но никоим образом это нас не успокаивает. Понимаем, что там, возможно, какие-то ротационные мероприятия проходят, и ждем, что они будут продолжать то, что они начали еще в октябре прошлого года. Понимаем, что никаких причин успокаиваться нет. Руку держим на пульсе, Вооруженные Силы Украины находятся на своих позициях», — сказал начальник РВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: весна, канашевич, купянск, новости Харькова, огороды;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2024 в 13:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на угрозу для жизни, жители Купянского района едут на огороды в прифронтовой зоне. Об этом рассказал в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич".