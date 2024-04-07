Відключення світла поширили географію на Харківщині: «торкнеться» й Куп’янська

У Куп’янські громаді відсьогодні почнуться тимчасові відключення світла. До цього, проблем із електрикою не було, повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону.

«Здебільшого взяли на себе ліквідацію потужностей інші райони Харківської області. Але як мені повідомили енергетики, відсьогодні теж почнуться відключення тимчасові, щоб можна було накопичити в енергосистемі енергію», – зазначив Беседін.

Він також розповів, що росіяни обстрілюють Куп’янськ майже щодня. Для цього використовують майже усі види озброєння.

«Ворог застосовує тактику руйнувань. Руйнувань цивільної, критичної інфраструктури, терору мирного населення», – сказав Беседін.

Він додав, що наразі в громаді мешкають 7,5 тисяч людей, з них 218 – діти.