Відключення світла поширили географію на Харківщині: «торкнеться» й Куп’янська
У Куп’янські громаді відсьогодні почнуться тимчасові відключення світла. До цього, проблем із електрикою не було, повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону.
«Здебільшого взяли на себе ліквідацію потужностей інші райони Харківської області. Але як мені повідомили енергетики, відсьогодні теж почнуться відключення тимчасові, щоб можна було накопичити в енергосистемі енергію», – зазначив Беседін.
Він також розповів, що росіяни обстрілюють Куп’янськ майже щодня. Для цього використовують майже усі види озброєння.
«Ворог застосовує тактику руйнувань. Руйнувань цивільної, критичної інфраструктури, терору мирного населення», – сказав Беседін.
Він додав, що наразі в громаді мешкають 7,5 тисяч людей, з них 218 – діти.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Беседин, відключення, жители, куп'янск, обстріли, світло, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 13:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янські громаді відсьогодні почнуться тимчасові відключення світла. До цього, проблем із електрикою не було, повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону.".