Отключение света расширили географию на Харьковщине: «коснется» и Купянска
В Купянской громаде с сегодняшнего дня начнутся временные отключения света. До этого проблем с электричеством не было, сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона.
«В основном взяли на себя ликвидацию мощностей другие районы Харьковской области. Но как мне сообщили энергетики, с сегодняшнего дня тоже начнутся временные отключения, чтобы можно было накопить в энергосистеме энергию», — отметил Беседин.
Он также рассказал, что россияне обстреливают Купянск почти каждый день. Для этого используются почти все виды вооружения.
«Враг применяет тактику разрушений. Разрушений гражданской, критической инфраструктуры, террора мирного населения», — сказал Беседин.
Он добавил, что сейчас в громаде проживают 7,5 тысячи человек, из них 218 – дети.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Беседин, відключення, жители, купянск, обстрелы, отключения, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 13:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянской громаде с сегодняшнего дня начнутся временные отключения света. До этого проблем с электричеством не было, сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона.".