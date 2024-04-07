Отключение света расширили географию на Харьковщине: «коснется» и Купянска

В Купянской громаде с сегодняшнего дня начнутся временные отключения света. До этого проблем с электричеством не было, сообщил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона.

«В основном взяли на себя ликвидацию мощностей другие районы Харьковской области. Но как мне сообщили энергетики, с сегодняшнего дня тоже начнутся временные отключения, чтобы можно было накопить в энергосистеме энергию», — отметил Беседин.

Он также рассказал, что россияне обстреливают Купянск почти каждый день. Для этого используются почти все виды вооружения.

«Враг применяет тактику разрушений. Разрушений гражданской, критической инфраструктуры, террора мирного населения», — сказал Беседин.

Он добавил, что сейчас в громаде проживают 7,5 тысячи человек, из них 218 – дети.