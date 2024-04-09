Live
  • Вт 09.04.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 38.99
  • EUR 42.2

Дві атаки відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 20:19   09.04.2024
Оксана Якушко
Дві атаки відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували біля села Кислівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни завдали авіаударів біля села Іванівка  Харківської області та Новоселівське Луганської області.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів біля села Потихонове Харківської області та по Харкову. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Стрілеча, Лук’янці Харківської області.

Читайте також: Армія РФ завдала авіаударів по чотирьох населених пунктах на Харківщині – ГШ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Тепло і сонячно. Якою буде погода 10 квітня у Харкові та області
Тепло і сонячно. Якою буде погода 10 квітня у Харкові та області
09.04.2024, 20:51
Дві атаки відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Дві атаки відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
09.04.2024, 20:19
Головні новини 9.04: удари по Харкову, візит Зеленського, новий графік
Головні новини 9.04: удари по Харкову, візит Зеленського, новий графік
09.04.2024, 20:28
Уже четверо постраждалих від російського бомбардування у Харкові – Терехов
Уже четверо постраждалих від російського бомбардування у Харкові – Терехов
09.04.2024, 19:37
Двоє мародерів хотіли здати дорожній знак на металобрухт на Харківщині
Двоє мародерів хотіли здати дорожній знак на металобрухт на Харківщині
09.04.2024, 19:17
Гроші на бомбосховища та паливо для генераторів пообіцяв Зеленський у Харкові
Гроші на бомбосховища та паливо для генераторів пообіцяв Зеленський у Харкові
09.04.2024, 18:51

Новини за темою:

19:43
Авіаудар та артобстріли: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині
10:44
Ворожий БпЛА вночі влучив в Основ’янському районі Харкова – прокуратура (фото)
20:43
Авіація РФ била по Куп’янську, Боровій і не тільки – ГШ. Постраждали четверо
19:37
Без штурмів, але з авіаударами та обстрілами по Харківщині – Генштаб ЗСУ
19:15
Вісім населених пунктів Харківщини були під авіаударами ворога – Генштаб

Ви читали новину: «Дві атаки відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 20:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували біля села Кислівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".