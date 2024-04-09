Дві атаки відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували біля села Кислівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни завдали авіаударів біля села Іванівка Харківської області та Новоселівське Луганської області.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів біля села Потихонове Харківської області та по Харкову. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Стрілеча, Лук’янці Харківської області.