Дві атаки відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували біля села Кислівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Росіяни завдали авіаударів біля села Іванівка Харківської області та Новоселівське Луганської області.
Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.
На Слобожанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів біля села Потихонове Харківської області та по Харкову. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Стрілеча, Лук’янці Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, атака, Генштаб ЗСУ, обстріл, росіяни, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2024 в 20:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували біля села Кислівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".