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Две атаки отбили защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 20:19   09.04.2024
Оксана Якушко
Две атаки отбили защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне дважды атаковали у села Кисловка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне нанесли авиаудары возле сел Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степовая Новоселовка Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационные удары возле села Потихоново Харьковской области и по Харькову.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Стрелечье, Лукьянцы Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 20:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне дважды атаковали у села Кисловка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".