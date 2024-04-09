Две атаки отбили защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении россияне дважды атаковали у села Кисловка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Россияне нанесли авиаудары возле сел Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степовая Новоселовка Харьковской области.
На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационные удары возле села Потихоново Харьковской области и по Харькову.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Стрелечье, Лукьянцы Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, атака, Генштаб ВСУ, обстрел, россияне, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 20:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне дважды атаковали у села Кисловка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".