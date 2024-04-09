Две атаки отбили защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне дважды атаковали у села Кисловка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне нанесли авиаудары возле сел Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степовая Новоселовка Харьковской области.

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационные удары возле села Потихоново Харьковской области и по Харькову.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Стрелечье, Лукьянцы Харьковской области.