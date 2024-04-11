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Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру на Харківщині – Галущенко

Події 07:16   11.04.2024
Оксана Горун
Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру на Харківщині – Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що ціллю ранкової ракетної атаки, організованої РФ, стали об’єкти генерації та передачі.

Ворог знову атакує нашу енергетичну інфраструктуру! Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків“, – написав Галущенко у фейсбуці.

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов  повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 07:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що ціллю ранкової ракетної атаки, організованої РФ, стали об’єкти генерації та передачі".