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Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру на Харьковщине — Галущенко

Происшествия 07:16   11.04.2024
Оксана Горун
Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру на Харьковщине — Галущенко Иллюстрация: Герман Галущенко/facebook

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что целью утренней ракетной атаки, организованной РФ, стали объекты генерации и передачи.

«Враг снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру! Атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Энергетики уже работают над устранением последствий», — написал Галущенко в facebook.

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 07:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что целью утренней ракетной атаки, организованной РФ, стали объекты генерации и передачи".