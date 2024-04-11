Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру на Харьковщине — Галущенко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что целью утренней ракетной атаки, организованной РФ, стали объекты генерации и передачи.

«Враг снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру! Атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Энергетики уже работают над устранением последствий», — написал Галущенко в facebook.

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300.