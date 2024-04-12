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1,7 млрд грн на оборону та 500 млн – на укриття отримає Харківщина від уряду

Суспільство 13:21   12.04.2024
Вікторія Яковенко
1,7 млрд грн на оборону та 500 млн – на укриття отримає Харківщина від уряду Фото: Денис Шмигаль

Уряд виділяє Харківській області додаткові гроші на будівництво оборонних рубежів, а також облаштування укриттів у школах.

«Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів. З цих коштів 1,7 млрд грн буде для Харківщини, а 1,5 млрд грн для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина», – повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

А на облаштування укриттів у школах Харківщина отримає 500 млн грн. Загалом Уряд виділяє для 8 областей України на ці потреби 2,5 млрд грн, зазначив Шмигаль.

Читайте також: Зеленський показав будівництво фортифікацій на Харківщині (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «1,7 млрд грн на оборону та 500 млн – на укриття отримає Харківщина від уряду»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 13:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уряд виділяє Харківській області додаткові гроші на будівництво оборонних рубежів, а також облаштування укриттів у школах.".