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1,7 млрд грн на оборону и 500 млн – на укрытия получит Харьковщина от Кабмина

Общество 13:21   12.04.2024
Виктория Яковенко
1,7 млрд грн на оборону и 500 млн – на укрытия получит Харьковщина от Кабмина Фото: Денис Шмигаль

Правительство выделяет Харьковской области дополнительные деньги на строительство оборонных рубежей, а также обустройство укрытий в школах.

«Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонительных рубежей. Из этих средств 1,7 млрд грн будет для Харьковщины, а 1,5 млрд грн для фортификаций на Сумщине. Дополнительный ресурс также получат Донбасса, Херсон и Николаевщина», — сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

А на обустройство укрытий в школах Харьковщина получит 500 млн грн. В целом правительство выделяет для 8 областей Украины на эти нужды 2,5 млрд грн, отметил Шмигаль.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 13:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правительство выделяет Харьковской области дополнительные деньги на строительство оборонных рубежей, а также обустройство укрытий в школах.".