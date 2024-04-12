1,7 млрд грн на оборону и 500 млн – на укрытия получит Харьковщина от Кабмина

Правительство выделяет Харьковской области дополнительные деньги на строительство оборонных рубежей, а также обустройство укрытий в школах.

«Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонительных рубежей. Из этих средств 1,7 млрд грн будет для Харьковщины, а 1,5 млрд грн для фортификаций на Сумщине. Дополнительный ресурс также получат Донбасса, Херсон и Николаевщина», — сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

А на обустройство укрытий в школах Харьковщина получит 500 млн грн. В целом правительство выделяет для 8 областей Украины на эти нужды 2,5 млрд грн, отметил Шмигаль.