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«єВідновлення»: у мерії повідомили, скільки компенсацій отримали харків’яни

Суспільство 14:17   12.04.2024
Вікторія Яковенко
«єВідновлення»: у мерії повідомили, скільки компенсацій отримали харків’яни Фото: Харківська міськрада

Жителі Харкова отримали майже 502 млн грн на ремонт пошкодженого обстрілами РФ житла у межах програми «єВідновлення».

«Загалом до департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 13,2 тисячі звернень на відшкодування збитків, завданих обстрілами», – повідомили у Харківській міськраді.

У мерії нагадали, заявки на компенсацію на ремонт пошкодженого обстрілами житла подаються через застосунок «Дія». Також звернутися можна до будь-якого ЦНАПу в Харкові або нотаріуса.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 14:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Харкова отримали майже 502 млн грн на ремонт пошкодженого обстрілами РФ житла у межах програми «єВідновлення».".