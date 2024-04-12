«єВідновлення»: у мерії повідомили, скільки компенсацій отримали харків’яни
Фото: Харківська міськрада
Жителі Харкова отримали майже 502 млн грн на ремонт пошкодженого обстрілами РФ житла у межах програми «єВідновлення».
«Загалом до департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 13,2 тисячі звернень на відшкодування збитків, завданих обстрілами», – повідомили у Харківській міськраді.
У мерії нагадали, заявки на компенсацію на ремонт пошкодженого обстрілами житла подаються через застосунок «Дія». Також звернутися можна до будь-якого ЦНАПу в Харкові або нотаріуса.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Харкова отримали майже 502 млн грн на ремонт пошкодженого обстрілами РФ житла у межах програми «єВідновлення».".