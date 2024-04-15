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Поширювала пресу росіян в Ізюмі: зрадниці «світить» 12 років тюрми

Суспільство 12:00   15.04.2024
Вікторія Яковенко
Поширювала пресу росіян в Ізюмі: зрадниці «світить» 12 років тюрми Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці затримали очільницю «філії роспошти», яка діяла під час окупації міста Ізюм на Харківщині.

«Зловмисницею виявилась колишня працівниця одного з відділень Укрпошти у захопленому на той час місті Ізюм. Тоді вона запропонувала рашистам свою допомогу у війні проти України, за що отримала «призначення» до окупаційної адміністрації РФ», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Фігурантка стала очільницею місцевої «філії роспошти». Вона організовувала адресну розсилку пропагандистських газет РФ по домівках жителів громади. Також жінка змушувала своїх підлеглих роздавати примірники російських «видань» прямо у приміщенні захопленого відділення пошти.

Крім цього, зловмисниця намагалася ввести в обіг поштові марки та конверти із кремлівською символікою, додали в СБУ.

Після звільнення міста фігурантка «залягла на дно» і сподівалася уникнути правосуддя. Однак правоохоронці її викрили.

Жінці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність у формі пособництва у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресоркою, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі фігурантка перебуває у СІЗО. Їй загрожує до 12 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 12:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали очільницю «філії роспошти», яка діяла під час окупації міста Ізюм на Харківщині.".