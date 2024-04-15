Распространяла прессу россиян в Изюме: предательнице «светит» 12 лет тюрьмы
Правоохранители задержали руководителя «филиала роспочты», которая действовала во время оккупации города Изюм на Харьковщине.
«Злоумышленницей оказалась бывшая работница одного из отделений Укрпочты в захваченном в то время городе Изюм. Тогда она предложила рашистам свою помощь в войне против Украины, за что получила «назначение» в оккупационную администрацию РФ», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Фигурантка стала главой местного «филиала роспочты». Она организовывала адресную рассылку пропагандистских газет РФ по домам жителей громады. Также женщина заставляла своих подчиненных раздавать экземпляры российских «изданий» прямо в помещении захваченного отделения почты.
Кроме того, злоумышленница пыталась ввести в обращение почтовые марки и конверты с кремлевской символикой, добавили в СБУ.
После освобождения города фигурантка «залегла на дно» и надеялась избежать правосудия. Однако правоохранители ее разоблачили.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 ККУ (коллаборационная деятельность в форме пособничества в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, совершенная по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас фигурантка находится в СИЗО. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Изюм, окупація, роспочта, СБУ, укрпочта, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 12:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали руководителя «филиала роспочты», которая действовала во время оккупации города Изюм на Харьковщине.".