11 років дали листоноші, яка під час окупації Ізюма займалася пропагандою
44-річна фігурантка закликала співпрацювати з окупаційною владою, переконувала в необхідності налагодити роботу у створеній окупантами «Пошті Ізюма», повідомили у Нацполіції.
Колишня листоноша Укрпошти склала штатний розклад, підібрала на відповідні посади колишніх колег, а також передала майно та техніку, що знаходились у власності українського акціонерного товариства, окупаційній адміністрації.
Жінка отримувала від росіян допомогу та заробітну плату у російських рублях, а також продукти.
Зловмисниця поширювала серед населення пропагандистські газети «ізюмський телеграф», «харків z», зміст яких мав антиукраїнську позицію.
Слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури та оперативним супроводом СБУ в Харківській області повідомили 44-річній жінці про підозру за ч.ч. 4, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Суд визнав її винною та призначив 11 років в’язниці з конфіскацією майна.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ізюм, коллаборантка, Нацполиция, Почтальонша, суд, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 17:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "44-річна фігурантка закликала співпрацювати з окупаційною владою, переконувала в необхідності налагодити роботу у створеній окупантами «Пошті Ізюма», повідомили у Нацполіції.".