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11 років дали листоноші, яка під час окупації Ізюма займалася пропагандою

Суспільство 17:51   16.04.2024
Оксана Якушко
11 років дали листоноші, яка під час окупації Ізюма займалася пропагандою

44-річна фігурантка закликала співпрацювати з окупаційною владою, переконувала в необхідності налагодити роботу у створеній окупантами «Пошті Ізюма», повідомили у Нацполіції.

Колишня листоноша Укрпошти склала штатний розклад, підібрала на відповідні посади колишніх колег, а також передала майно та техніку, що знаходились у власності українського акціонерного товариства, окупаційній адміністрації.

Жінка отримувала від росіян допомогу та заробітну плату у російських рублях, а також продукти.
Зловмисниця поширювала серед населення пропагандистські газети «ізюмський телеграф», «харків z», зміст яких мав антиукраїнську позицію.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури та оперативним супроводом СБУ в Харківській області повідомили 44-річній жінці про підозру за ч.ч. 4, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Суд визнав її винною та призначив 11 років в’язниці з конфіскацією майна.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 17:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "44-річна фігурантка закликала співпрацювати з окупаційною владою, переконувала в необхідності налагодити роботу у створеній окупантами «Пошті Ізюма», повідомили у Нацполіції.".