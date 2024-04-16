11 лет дали почтальонше, которая при оккупации Изюма занималась пропагандой
44-летняя фигурантка призвала сотрудничать с оккупационными властями, убеждала в необходимости наладить работу в созданной оккупантами «Почте Изюма», сообщили в Нацполиции.
Бывшая почтальон «Укрпочты» составила штатное расписание, подобрал на соответствующие должности бывших коллег, а также передал имущество и технику, которые находились в собственности украинского акционерного общества, оккупационной администрации.
Женщина получала от россиян пособие и заработную плату в российских рублях, а также продукты.
Злоумышленница распространяла среди населения пропагандистские газеты «изюмский телеграф», «харьков z», содержание которых имело антиукраинскую позицию.
Следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры и оперативным сопровождением СБУ в Харьковской области сообщили 44-летней женщине о подозрении по ч.ч. 4, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Суд признал ее виновной и назначил 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Изюм, коллаборантка, Нацполиция, Почтальонша, суд, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 17:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "44-летняя фигурантка призвала сотрудничать с оккупационными властями, убеждала в необходимости наладить работу в созданной оккупантами «Почте Изюма», сообщили в Нацполиции.".