Live
  • Вт 16.04.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 39.57
  • EUR 42.16

11 лет дали почтальонше, которая при оккупации Изюма занималась пропагандой

Общество 17:51   16.04.2024
Оксана Якушко
11 лет дали почтальонше, которая при оккупации Изюма занималась пропагандой

44-летняя фигурантка призвала сотрудничать с оккупационными властями, убеждала в необходимости наладить работу в созданной оккупантами «Почте Изюма», сообщили в Нацполиции.

Бывшая почтальон «Укрпочты» составила штатное расписание, подобрал на соответствующие должности бывших коллег, а также передал имущество и технику, которые находились в собственности украинского акционерного общества, оккупационной администрации.

Женщина получала от россиян пособие и заработную плату в российских рублях, а также продукты.
Злоумышленница распространяла среди населения пропагандистские газеты «изюмский телеграф», «харьков z», содержание которых имело антиукраинскую позицию.

Следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры и оперативным сопровождением СБУ в Харьковской области сообщили 44-летней женщине о подозрении по ч.ч. 4, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Суд признал ее виновной и назначил 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читать также: Распространяла пропаганду РФ на Харьковщине – женщине светит до 15 лет тюрьмы

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В части домов двух районов Харькова завтра отключат воду — водоканал
В части домов двух районов Харькова завтра отключат воду — водоканал
16.04.2024, 11:15
Новый график отключения света в Харькове и области обнародовали энергетики
Новый график отключения света в Харькове и области обнародовали энергетики
16.04.2024, 17:12
В Харькове и области будет гроза: предупреждение синоптиков
В Харькове и области будет гроза: предупреждение синоптиков
16.04.2024, 13:13
РФ будет разбивать Харьков квартал за кварталом КАБами и С-300 – офицер ВСУ
РФ будет разбивать Харьков квартал за кварталом КАБами и С-300 – офицер ВСУ
16.04.2024, 14:21
Главные новости Харькова 16.04: город частично обесточен, удар КАБ по Золочеву
Главные новости Харькова 16.04: город частично обесточен, удар КАБ по Золочеву
16.04.2024, 15:54
Сотрудничал с врагом и бежал в РФ: экс-главу райсуда на Харьковщине уволили
Сотрудничал с врагом и бежал в РФ: экс-главу райсуда на Харьковщине уволили
16.04.2024, 18:29

Новости по теме:

12:26
«Безгранично вдохновляет»: волонтер из Изюма готовит для саперов (видео)
12:00
Распространяла прессу россиян в Изюме: предательнице «светит» 12 лет тюрьмы
20:27
Застрелил женщину за украинский язык: суд в Харькове вынес приговор оккупанту
09:24
Удар БПЛА по Изюму: опубликованы фото разрушений
07:09
На Харьковщине «шахед» устроил пожар, есть пострадавший

Вы читали новость: «11 лет дали почтальонше, которая при оккупации Изюма занималась пропагандой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 17:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "44-летняя фигурантка призвала сотрудничать с оккупационными властями, убеждала в необходимости наладить работу в созданной оккупантами «Почте Изюма», сообщили в Нацполиции.".