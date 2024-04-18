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Робота у Харкові та області: вакансії від 11 до 20 тисяч гривень

Суспільство 12:15   18.04.2024
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові та області: вакансії від 11 до 20 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 18 квітня у Харківській області актуальні 2104 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія фахівця із комп’ютерної графіки (дизайну) із зарплатою 20 тисяч гривень. Машиніст тепловоза матиме 18200, а організатор культурно-дозвіллєвої діяльності – 15 тисяч.

Робітник з благоустрою зароблятиме 13800, судовий розпорядник – 12880, фахівець з питань цивільного захисту – 12220, фахівець з фінансово-економічної безпеки – 12190, провідник пасажирського вагона – 12 тисяч, репетитор з вокалу – 11950, а модельєр-конструктор – 11 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Робота у Харкові та області: вакансії від 11 до 20 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 18 квітня у Харківській області актуальні 2104 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".