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Работа в Харькове и области: вакансии от 11 до 20 тысяч гривен

Общество 12:15   18.04.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии от 11 до 20 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 18 апреля в Харьковской области актуальны 2104 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия специалиста по компьютерной графике (дизайну) с зарплатой в 20 тысяч гривен.  Машинист тепловоза будет иметь 18200, а организатор культурно-досуговой деятельности – 15 тысяч.

Рабочий по благоустройству будет зарабатывать 13800, судебный распорядитель – 12880, специалист по гражданской защите – 12220, специалист по финансово-экономической безопасности – 12190, проводник пассажирского вагона – 12 тысяч, репетитор по вокалу – 11950, а модельер-конструктор – 11 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте также: Харьковчанам предлагают работу в налоговой

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2024 в 12:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 18 апреля в Харьковской области актуальны 2104 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".