Работа в Харькове и области: вакансии от 11 до 20 тысяч гривен

По состоянию на 18 апреля в Харьковской области актуальны 2104 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия специалиста по компьютерной графике (дизайну) с зарплатой в 20 тысяч гривен. Машинист тепловоза будет иметь 18200, а организатор культурно-досуговой деятельности – 15 тысяч.

Рабочий по благоустройству будет зарабатывать 13800, судебный распорядитель – 12880, специалист по гражданской защите – 12220, специалист по финансово-экономической безопасности – 12190, проводник пассажирского вагона – 12 тысяч, репетитор по вокалу – 11950, а модельер-конструктор – 11 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

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