Live
  • Сб 20.04.2024
  • Харків  +12°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.28

Пораненого через обстріл птаха вилікували і випустили на волю під Харковом

Суспільство 10:33   20.04.2024
Вікторія Яковенко
Пораненого через обстріл птаха вилікували і випустили на волю під Харковом

Травмованого канюка, якого вилікували у харківському екопарку, випустили у дику природу.

«Цього канюка привезли перехожі люди. Через російський обстріл ця птиця отримала серйозне поранення та не могла літати, а тому люди привезли її до нас. Тут наші фахівці подбали про хижого птаха та вилікували його. Тепер цей канюк абсолютно здоровий та готовий знову розправити свої крила. А тому сьогодні ми випускаємо у дику природу ще одного врятованого птаха. Кожне життя — безцінне!», – зазначили у пресслужбі екопарку.

Читайте також: Харківському зоопарку подарували зебру (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
Росіяни вдарили по Вовчанську: є загиблий і поранені
Росіяни вдарили по Вовчанську: є загиблий і поранені
20.04.2024, 11:01
Пораненого через обстріл птаха вилікували і випустили на волю під Харковом
Пораненого через обстріл птаха вилікували і випустили на волю під Харковом
20.04.2024, 10:33
Сьогодні світло в Харкові відключатимуть на 5 годин – обленерго про причини
Сьогодні світло в Харкові відключатимуть на 5 годин – обленерго про причини
19.04.2024, 08:23
Головні новини Харкова 20 квітня: удари РФ, загиблий і поранені
Головні новини Харкова 20 квітня: удари РФ, загиблий і поранені
20.04.2024, 11:03
З-під завалів на Харківщині врятували чоловіка – Синєгубов про обстріли
З-під завалів на Харківщині врятували чоловіка – Синєгубов про обстріли
20.04.2024, 09:00

Новини за темою:


Ви читали новину: «Пораненого через обстріл птаха вилікували і випустили на волю під Харковом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 10:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Травмованого канюка, якого вилікували у харківському екопарку, випустили у дику природу.".