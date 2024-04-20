Пораненого через обстріл птаха вилікували і випустили на волю під Харковом
Травмованого канюка, якого вилікували у харківському екопарку, випустили у дику природу.
«Цього канюка привезли перехожі люди. Через російський обстріл ця птиця отримала серйозне поранення та не могла літати, а тому люди привезли її до нас. Тут наші фахівці подбали про хижого птаха та вилікували його. Тепер цей канюк абсолютно здоровий та готовий знову розправити свої крила. А тому сьогодні ми випускаємо у дику природу ще одного врятованого птаха. Кожне життя — безцінне!», – зазначили у пресслужбі екопарку.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 10:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Травмованого канюка, якого вилікували у харківському екопарку, випустили у дику природу.".