Пораненого через обстріл птаха вилікували і випустили на волю під Харковом

Травмованого канюка, якого вилікували у харківському екопарку, випустили у дику природу.

«Цього канюка привезли перехожі люди. Через російський обстріл ця птиця отримала серйозне поранення та не могла літати, а тому люди привезли її до нас. Тут наші фахівці подбали про хижого птаха та вилікували його. Тепер цей канюк абсолютно здоровий та готовий знову розправити свої крила. А тому сьогодні ми випускаємо у дику природу ще одного врятованого птаха. Кожне життя — безцінне!», – зазначили у пресслужбі екопарку.