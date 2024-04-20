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Раненую из-за обстрела птицу вылечили и выпустили на свободу под Харьковом

Общество 10:33   20.04.2024
Виктория Яковенко
Раненую из-за обстрела птицу вылечили и выпустили на свободу под Харьковом

Травмированного канюка, которого вылечили в харьковском экопарке, выпустили в дикую природу.

«Этого канюка привезли прохожие. Из-за российских обстрелов эта птица получила серьезное ранение и не могла летать, а потому люди привезли ее к нам. Здесь наши специалисты позаботились о хищной птице и вылечили ее. Теперь этот канюк абсолютно здоров и готов снова расправить свои крылья. Поэтому сегодня мы выпускаем в дикую природу еще одну спасенную птицу. Каждая жизнь бесценна!», — отметили в пресс-службе экопарка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 10:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Травмированного канюка, которого вылечили в харьковском экопарке, выпустили в дикую природу.".