Раненую из-за обстрела птицу вылечили и выпустили на свободу под Харьковом
Травмированного канюка, которого вылечили в харьковском экопарке, выпустили в дикую природу.
«Этого канюка привезли прохожие. Из-за российских обстрелов эта птица получила серьезное ранение и не могла летать, а потому люди привезли ее к нам. Здесь наши специалисты позаботились о хищной птице и вылечили ее. Теперь этот канюк абсолютно здоров и готов снова расправить свои крылья. Поэтому сегодня мы выпускаем в дикую природу еще одну спасенную птицу. Каждая жизнь бесценна!», — отметили в пресс-службе экопарка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вылечили, канюк, обстрел, птица, раненую, Харьков, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 10:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Травмированного канюка, которого вылечили в харьковском экопарке, выпустили в дикую природу.".