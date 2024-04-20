Раненую из-за обстрела птицу вылечили и выпустили на свободу под Харьковом

Травмированного канюка, которого вылечили в харьковском экопарке, выпустили в дикую природу.

«Этого канюка привезли прохожие. Из-за российских обстрелов эта птица получила серьезное ранение и не могла летать, а потому люди привезли ее к нам. Здесь наши специалисты позаботились о хищной птице и вылечили ее. Теперь этот канюк абсолютно здоров и готов снова расправить свои крылья. Поэтому сегодня мы выпускаем в дикую природу еще одну спасенную птицу. Каждая жизнь бесценна!», — отметили в пресс-службе экопарка.