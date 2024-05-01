Один трактор на Харківщині підірвався на міні, у другий – влетів дрон (фото)
Два трактори зазнали пошкоджень через російських загарбників в Ізюмському районі Харківської області 1 травня з інтервалом у пів години.
Як повідомляють в облпрокуратурі, перший трактор об 11:45 підірвався на ворожій протитанковій міні в полі в селі Глинське. Минулося без постраждалих.
Орієнтовно о 12:15 в полі поблизу села Богуславка у ще один трактор влучив російський дрон. З контузією водія доправили до лікарні.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 21:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два трактори зазнали пошкоджень через російських загарбників в Ізюмському районі Харківської області 1 травня з інтервалом у пів години".