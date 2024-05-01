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Один трактор на Харьковщине подорвался на мине, во второй — влетел дрон (фото)

Происшествия 21:29   01.05.2024
Елена Нагорная
Один трактор на Харьковщине подорвался на мине, во второй — влетел дрон (фото)

Два трактора получили повреждения из-за российских захватчиков в Изюмском районе Харьковской области 1 мая с интервалом в полчаса.

Как сообщают в облпрокуратуре, первый трактор в 11:45 подорвался на вражеской противотанковой мине в поле в селе Глинское. Обошлось без пострадавших.

Ориентировочно в 12:15 в поле вблизи села Богуславка в еще один трактор влетел российский дрон. С контузией водителя доставили в больницу.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 21:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два трактора получили повреждения из-за российских захватчиков в Изюмском районе Харьковской области 1 мая с интервалом в полчаса".