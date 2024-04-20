В Харьковской области подорвался трактор (фото)
Фото: «Заря»
Вблизи села Турово Золочевской громады на неизвестном взрывном предмете подорвался трактор.
Инцидент произошел 20 апреля в 09:45, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря». В результате взрыва водитель не пострадал, повреждена техника.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи села Турово Золочевской громады на неизвестном взрывном предмете подорвался трактор.".