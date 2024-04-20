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У Харківській області підірвався трактор (фото)

Суспільство 13:10   20.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харківській області підірвався трактор (фото) Фото: “Зоря”

Поблизу села Турове Золочівської громади на невідомому вибуховому предметі підірвався трактор.

Інцидент стався 20 квітня о 09:45, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря». Внаслідок вибуху водій не постраждав, пошкоджена техніка.

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 13:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу села Турове Золочівської громади на невідомому вибуховому предметі підірвався трактор.".