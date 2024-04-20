У Харківській області підірвався трактор (фото)
Фото: “Зоря”
Поблизу села Турове Золочівської громади на невідомому вибуховому предметі підірвався трактор.
Інцидент стався 20 квітня о 09:45, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря». Внаслідок вибуху водій не постраждав, пошкоджена техніка.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу села Турове Золочівської громади на невідомому вибуховому предметі підірвався трактор.".