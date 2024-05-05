Міненерго: світло в Харкові та області в неділю мають вимикати за графіком

У Харківській області 5 травня, як і напередодні, через мережеві обмеження на лініях оператора застосовуються графіки відключень електроенергії, повідомляють у Міненерго.

Як розповіли в міністерстві, в інших регіонах протягом минулої доби споживачі не обмежувалися, потреби покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою. У години вечірнього піка на запит України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії та Польщі. Сумарний обсяг цих поставок становив менше відсотка від добового споживання.

Раніше обленерго опублікувало графік відключень електроенергії у Харкові та області на 4 та 5 травня. Усі абоненти, як і раніше, розділені на 12 груп, кожна з яких повинна залишатися без світла по три години на добу. Дізнатися свою групу можна за посиланням.