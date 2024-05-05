Минэнерго: свет в Харькове и области в воскресенье должны отключать по графику
В Харьковской области 5 мая, как и накануне, из-за сетевых ограничений на линиях оператора применяются графики отключений электроэнергии, сообщают в Минэнерго.
Как рассказали в министерстве, в других регионах в течение минувших суток потребители не ограничивались, потребности покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью. В часы вечернего пика по запросу Украины осуществлялись аварийные поставки электроэнергии из Румынии и Польши. Суммарный объем этих поставок составил менее процента от суточного потребления.
Ранее облэнерго опубликовало график отключений электроэнергии в Харькове и области на 4 и 5 мая. Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, каждая из которых должна оставаться без света по три часа в сутки. Узнать свою группу можно по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відключення, отключения, світло, свет, Харьков, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2024 в 12:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 5 мая, как и накануне, из-за сетевых ограничений на линиях оператора применяются графики отключений электроэнергии, сообщают в Минэнерго".