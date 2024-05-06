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РФ проведе навчання з ядерною зброєю біля кордонів України

Світ 16:40   06.05.2024
Оксана Якушко
РФ проведе навчання з ядерною зброєю біля кордонів України

Міноборони РФ заявило, що розпочали підготовку до навчань Південного військового округу та сил ВМФ. Цей наказ дав особисто Володимир Путін. 

Мета навчань, заявили в Міністерстві оборони РФ, у тому, щоб «підвищити готовність нестратегічних ядерних сил Росії до виконання бойових завдань», передає Лента.ру .

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков пояснив, що ядерні навчання – це відповідь на поведінку західних країн. Росіян обурила заява президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ в Україну.

Військовий експерт Карло Масала з Мюнхенського університету бундесверу вважає, що це найбільша російська ядерна ескалація з того часу, як Путін навів частини російських ядерних сил у підвищену бойову готовність після вторгнення в Україну, пише BILD.

«Оголошення про ці навчання з нестратегічною ядерною зброєю слід розглядати як більш конкретне попередження, ніж попередні російські розмови про можливе застосування ядерної зброї. Однак це не означає, що Росія планує застосувати його в Україні», – сказав Масала.

Експерт із зовнішньої політики Томас Йегер із Кельнського університету вважає, що ядерним шантажем Путін хоче вплинути на політику західних країн.

«Росія вже давно перестала використовувати загрозу застосування ядерної зброї виключно як оборонний захід для стримування нападу на РФ і тепер першою почала застосовувати її в наступальних цілях. Путін хоче, щоб Захід залишався у невіданні щодо того, що він готовий застосувати», – заявив він.

Читайте також: У Путіна проблема з ядерною бомбою, якою він нагнітає страх – BILD

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 16:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міноборони РФ заявило, що розпочали підготовку до навчань Південного військового округу та сил ВМФ. Цей наказ дав особисто Володимир Путін. ".