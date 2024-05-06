РФ проведет учения с ядерным оружием у границ Украины

Минобороны РФ заявило, что начали подготовку к учениям Южного военного округа и силами ВМФ. Этот приказ отдал лично Владимир Путин.

Цель учений, заявили в Министерстве обороны РФ, в том, чтобы «повысить готовность нестратегических ядерных сил России к выполнению боевых задач», передает Лента.ру.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, что ядерные учения — это ответ на поведение западных стран. Россиян возмутило заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в Украину.

Военный эксперт Карло Масала из Мюнхенского университета бундесвера считает, что это крупнейшая российская ядерная эскалация с тех пор, как Путин привел части российских ядерных сил в повышенную боевую готовность после вторжения в Украину, пишет BILD.

«Объявление об этих учениях с нестратегическим ядерным оружием следует рассматривать как более конкретное предупреждение, чем предыдущие российские разговоры о возможном применении ядерного оружия. Однако это не означает, что Россия планирует применить его в Украине», — сказал Масала.

Эксперт по внешней политике Томас Йегер из Кёльнского университета полагает, что ядерным шантажом Путин хочет повлиять на политику западных стран.

«Россия уже давно перестала использовать угрозу применения ядерного оружия исключительно как оборонительную меру для сдерживания нападения на РФ и теперь первой начала применять его в наступательных целях. Путин хочет, чтобы Запад оставался в неведении относительно того, что он готов применить», — заявил он.