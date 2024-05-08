Безоплатну окнодіагностику отримали понад 22 тисяч мешканців Харківщини

Від початку 2024 року 22 169 пацієнтів безоплатно зробили обстеження з ранньої діагностики новоутворень у лікарнях Харківщини. До переліку досліджень з ранньої діагностики онкології входить: мамографія, гастроскопія, бронхоскопія, цистоскопія, гістероскопія та колоноскопія.

Пройти дослідження безоплатно можна як в комунальних, так і в приватних медичних закладах, які мають договір з НСЗУ на відповідну послугу. У Харківській області за пакетом “Мамографія” договір з НСЗУ уклав 31 медичний заклад, за пакетом “Колоноскопія” – 32 заклади, за пакетом “Бронхоскопія” – 15, за пакетом “Гістероскопія” – 27, за пакетом “Езофагогастродуоденоскопія” – 44 та за пакетом “Цистоскопія” – 17.

У 2024 році в державному бюджеті України передбачено понад 6,3 млрд грн на лікування онкозахворювань та понад 682 млн грн – на раннє виявлення.

“Рання діагностика новоутворень є пріоритетним напрямом у Програмі медичних гарантій. Вартість діагностики оплачує Національна служба здоров’я медичному закладу, який має відповідний договір. Щоб пройти обстеження, необхідно отримати електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Мамографію та колоноскопію рекомендовано проходити регулярно пацієнтам у віці 40+. Гастроскопія, бронхоскопія, цистоскопія та гістероскопія мають бути регулярними для пацієнтів від 50 років. Якщо ви маєте в сім’ї історію онкологічних захворювань, обов’язково повідомте про це свого сімейного лікаря. Якщо ви в групі ризику, лікар випише е-направлення”, – зазначила директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна.

Перелік безоплатних послуг:

консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів;

аналіз проведених раніше досліджень (за наявності);

власне дослідження (мамографія, колоноскопія, бронхоскопія, цистоскопія, гістероскопія чи езофагогастродуоденоскопія);

проведення біопсії (за необхідності);

місцева або загальна анестезія при проведенні гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та цистоскопії, а також консультація анестезіолога перед анестезіологічним забезпеченням;

надання заключення результатів ендоскопічних досліджень;

надання опису гістологічних та цитологічних досліджень (в випадку взяття біопсії);

опис результатів досліджень лікаря-рентгенолога;

надання результатів обстеження на плівці та/або запис на цифровий носій пацієнтів (за бажанням).

Повний перелік послуг – на сайті НСЗУ в розділі “Вимоги ПМГ 2024” (п. 1-3, 5-6, 11).

Знайти медичний заклад із договором НСЗУ можна на дашборді “Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”: https://cutt.ly/0eqITwGf. Перейдіть на карту надавачів медичної допомоги та наберіть необхідну назву пакету у фільтрі “Група послуг”. Або ж зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, оператор підкаже контакти найближчого закладу.

Більше про безоплатні медичні послуги – в електронному посібнику «Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнта 2024». Завантажити посібник можна за посиланням: https://cutt.ly/Nw5buw0b.