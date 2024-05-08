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Бесплатную онкодиагностику получили более 22 тысяч жителей Харьковщины

Общество 18:33   08.05.2024
Оксана Якушко
Бесплатную онкодиагностику получили более 22 тысяч жителей Харьковщины Фото: Getty Images

С начала 2024 года 22 169 пациентов безвозмездно провели обследование по ранней диагностике новообразований в больницах Харьковщины. В перечень исследований по ранней диагностике онкологии входит: маммография, гастроскопия, бронхоскопия, цистоскопия, гистероскопия и колоноскопия.

Пройти исследование бесплатно можно как в коммунальных, так и в частных медицинских учреждениях, имеющих договор с НСЗУ на соответствующую услугу. В Харьковской области по пакету «Маммография» договор с НСЗУ заключил 31 медицинское учреждение, за пакетом «Колоноскопия» — 32 заведения, за пакетом «Бронхоскопия» — 15, за пакетом «Гистероскопия» — 27, за пакетом «Эзофагогастродуоденоскопия» — 44 пакетом «Цистоскопия» – 17.

В 2024 году в государственном бюджете Украины предусмотрено более 6,3 млрд. грн. на лечение онкозаболеваний и свыше 682 млн. грн. – на раннее выявление.

«Ранняя диагностика новообразований является приоритетным направлением в Программе медицинских гарантий. Стоимость диагностики оплачивает Национальная служба здоровья медицинскому учреждению, имеющему соответствующий договор. Чтобы пройти обследование, необходимо получить электронное направление от семейного или лечащего врача. Мамографию и колоноскопию рекомендуется регулярно проходить пациентам в возрасте 40+. Гастроскопия, бронхоскопия, цистоскопия и гистероскопия должны быть регулярными для пациентов старше 50 лет. Если у вас в семье история онкологических заболеваний, обязательно сообщите об этом своему семейному врачу. Если вы в группе риска, врач выпишет е-направление”, – отметила директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Милютина.

Список бесплатных услуг:
● консультация врача перед исследованием с целью выявления противопоказаний или других важных аспектов;
● анализ проведенных ранее исследований (при наличии);
● собственное исследование (маммография, колоноскопия, бронхоскопия, цистоскопия, гистероскопия или эзофагогастродуоденоскопия);
● проведение биопсии (при необходимости);
● местная или общая анестезия при проведении гистероскопии, бронхоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии и цистоскопии, а также консультация анестезиолога перед анестезиологическим обеспечением;
● предоставление заключения результатов эндоскопических исследований;
● предоставление описания гистологических и цитологических исследований (в случае взятия биопсии);
● описание результатов исследований врача-рентгенолога;
● предоставление результатов обследования на пленке и/или запись на цифровой носитель пациентов (по желанию).

Полный список услуг – на сайте НСЗУ в разделе “Требования ПМГ 2024” (п. 1-3, 5-6, 11).

Найти медицинское учреждение с договором НСЗУ можно на дашборде «Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий»: https://cutt.ly/0eqITwGf. Перейдите на карту медико-сортировщиков и наберите необходимое название пакета в фильтре «Группа услуг». Или позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77, оператор подскажет контакты ближайшего заведения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 18:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала 2024 года 22 169 пациентов безвозмездно провели обследование по ранней диагностике новообразований в больницах Харьковщины. В перечень исследований по ранней диагностике онкологии входит: маммография, гастроскопия, бронхоскопия, цистоскопия, гистероскопия и колоноскопия.".