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Вночі сильні заморозки: прогноз погоди в Харкові та області на 9 травня

Суспільство 20:17   08.05.2024
Олена Нагорна
Вночі сильні заморозки: прогноз погоди в Харкові та області на 9 травня

У четвер, 9 травня, у Харкові та області – невелика хмарність, без опадів.

У Харкові вночі сильні заморозки – 0 – 2°, вдень – 11-13° тепла, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

По області вночі сильні заморозки – 0 – 5°, вдень – 9 – 14° тепла.

Вітер північно-західний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 20:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 9 травня, у Харкові та області – невелика хмарність, без опадів".