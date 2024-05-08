Вночі сильні заморозки: прогноз погоди в Харкові та області на 9 травня
У четвер, 9 травня, у Харкові та області – невелика хмарність, без опадів.
У Харкові вночі сильні заморозки – 0 – 2°, вдень – 11-13° тепла, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.
По області вночі сильні заморозки – 0 – 5°, вдень – 9 – 14° тепла.
Вітер північно-західний – 5 – 10 м/с.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: заморозки, май, погода, прогноз, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 20:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 9 травня, у Харкові та області – невелика хмарність, без опадів".