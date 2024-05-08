Вночі сильні заморозки: прогноз погоди в Харкові та області на 9 травня

У четвер, 9 травня, у Харкові та області – невелика хмарність, без опадів.

У Харкові вночі сильні заморозки – 0 – 2°, вдень – 11-13° тепла, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

По області вночі сильні заморозки – 0 – 5°, вдень – 9 – 14° тепла.

Вітер північно-західний – 5 – 10 м/с.