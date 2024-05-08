Ночью сильные заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 9 мая
Фото: Pinterest
В четверг, 9 мая, в Харькове и области — небольшая облачность, без осадков.
В Харькове ночью сильные заморозки — 0 — 2°, днем — 11 — 13° тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью сильные заморозки — 0 — 5°, днем — 9 — 14° тепла.
Ветер северо-западный — 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заморозки, май, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 20:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 9 мая, в Харькове и области — небольшая облачность, без осадков".