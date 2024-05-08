Ночью сильные заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 9 мая

В четверг, 9 мая, в Харькове и области — небольшая облачность, без осадков.

В Харькове ночью сильные заморозки — 0 — 2°, днем — 11 — 13° тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью сильные заморозки — 0 — 5°, днем — 9 — 14° тепла.

Ветер северо-западный — 5 — 10 м/с.