10-річну дівчинку, яка загубилася під Харковом, розшукали поліціянти
Про те, що 10-річна дівчинка із селища Безлюдівка зникла, правоохоронці дізналися 8 травня, повідомили у Нацполіції.
43-річна жінка, мешканка Безлюдівки, розповіла, що її донька о 17:00 пішла до школи в селищі Васищеве. Проте, до вечора додому не повернулась. Самостійні спроби знайти дитину виявилися марними.
Менше ніж за годину поліціянти встановили місцеперебування дитини. Дівчина знаходилася в селі Васищеве у свого батька. Неповнолітню повернули додому. Жертвою злочину вона не стала, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: безлюдовка, девочка, Нацполиция, полицейские, розыск, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 17:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що 10-річна дівчинка із селища Безлюдівка зникла, правоохоронці дізналися 8 травня, повідомили у Нацполіції.".