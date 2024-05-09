10-річну дівчинку, яка загубилася під Харковом, розшукали поліціянти

Про те, що 10-річна дівчинка із селища Безлюдівка зникла, правоохоронці дізналися 8 травня, повідомили у Нацполіції.

43-річна жінка, мешканка Безлюдівки, розповіла, що її донька о 17:00 пішла до школи в селищі Васищеве. Проте, до вечора додому не повернулась. Самостійні спроби знайти дитину виявилися марними.

Менше ніж за годину поліціянти встановили місцеперебування дитини. Дівчина знаходилася в селі Васищеве у свого батька. Неповнолітню повернули додому. Жертвою злочину вона не стала, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.