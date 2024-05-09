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10-летнюю девочку, потерявшуюся под Харьковом, разыскали полицейские

Общество 17:09   09.05.2024
Оксана Якушко
10-летнюю девочку, потерявшуюся под Харьковом, разыскали полицейские

О том, что 10-летняя девочка из поселка Безлюдовка исчезла, правоохранители узнали 8 мая, сообщили в Нацполиции.

43-летняя жительница Безлюдовки, рассказала, что ее дочь в 17:00 пошла в школу в поселке Васищево. Однако к вечеру домой не вернулась. Самостоятельные попытки найти ребенка оказались тщетными.

Меньше, чем через час полицейские установили местонахождение ребенка. Девочка находилась в селе Васищево у своего отца.

Несовершеннолетнюю вернули домой. Жертвой преступления она не стала, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 17:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что 10-летняя девочка из поселка Безлюдовка исчезла, правоохранители узнали 8 мая, сообщили в Нацполиции.".