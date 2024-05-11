Захисники неба збирають кошти на метал: харків’яни можуть допомогти
Фото: скріншот
Один із підрозділів Повітряних сил ЗСУ оголосив збір коштів для створення специфічних систем захисту.
“Збір для підрозділу повітряних сил, що працює практично по всій лінії фронту. Підрозділи входять до пріоритетних цілей на ураження від ворога, тому потребують специфічних систем захисту. Конструкторська документація на виріб уже розроблена, люди, виконавці робіт вже готові попрацювати, лишилось тільки закупити метал”, – пояснили захисники неба.
🎯 Ціль збору 125 000 грн.
🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/5V8sHkQQJo
💳Номер картки банки
5375 4112 1829 1255
Читайте також: Виплати та допомога: центр для ВПО за принципом “єдиного вікна” з’явився у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ВС ВСУ, пво, сбор;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Захисники неба збирають кошти на метал: харків’яни можуть допомогти»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2024 в 09:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один із підрозділів Повітряних сил ЗСУ оголосив збір коштів для створення специфічних систем захисту".