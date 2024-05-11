Захисники неба збирають кошти на метал: харків’яни можуть допомогти

Один із підрозділів Повітряних сил ЗСУ оголосив збір коштів для створення специфічних систем захисту.

“Збір для підрозділу повітряних сил, що працює практично по всій лінії фронту. Підрозділи входять до пріоритетних цілей на ураження від ворога, тому потребують специфічних систем захисту. Конструкторська документація на виріб уже розроблена, люди, виконавці робіт вже готові попрацювати, лишилось тільки закупити метал”, – пояснили захисники неба.

🎯 Ціль збору 125 000 грн.

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