Защитники неба собирают средства на металл: харьковчане могут помочь

Одно из подразделений Воздушных сил ВСУ объявило сбор средств для создания специфических систем защиты.

«Сбор для подразделения Воздушных сил, работающего практически по всей линии фронта. Подразделение входит в приоритетные цели на поражение от врага, поэтому требует специфических систем защиты. Конструкторская документация на изделие уже разработана, люди, производители работ уже готовы поработать, осталось только закупить металл», — пояснили защитники неба.

🎯 Цель сбора 125 000 грн.

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