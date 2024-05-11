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Защитники неба собирают средства на металл: харьковчане могут помочь

Общество 09:32   11.05.2024
Оксана Горун
Защитники неба собирают средства на металл: харьковчане могут помочь Скриншот

Одно из подразделений Воздушных сил ВСУ объявило сбор средств для создания специфических систем защиты.

«Сбор для подразделения Воздушных сил, работающего практически по всей линии фронта. Подразделение входит в приоритетные цели на поражение от врага, поэтому требует специфических систем защиты. Конструкторская документация на изделие уже разработана, люди, производители работ уже готовы поработать, осталось только закупить металл», — пояснили защитники неба.

🎯 Цель сбора 125 000 грн.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 09:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одно из подразделений Воздушных сил ВСУ объявило сбор средств для создания специфических систем защиты".