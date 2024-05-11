Защитники неба собирают средства на металл: харьковчане могут помочь
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Одно из подразделений Воздушных сил ВСУ объявило сбор средств для создания специфических систем защиты.
«Сбор для подразделения Воздушных сил, работающего практически по всей линии фронта. Подразделение входит в приоритетные цели на поражение от врага, поэтому требует специфических систем защиты. Конструкторская документация на изделие уже разработана, люди, производители работ уже готовы поработать, осталось только закупить металл», — пояснили защитники неба.
🎯 Цель сбора 125 000 грн.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВС ВСУ, пво, сбор;
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2024 в 09:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одно из подразделений Воздушных сил ВСУ объявило сбор средств для создания специфических систем защиты".