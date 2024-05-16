Додаткові відключення світла можуть бути в п’ятницю в Харкові та області
З 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00 17 травня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових та промислових споживачів.
Про це повідомили у НЕК «Укренерго» та додали, що вже довели ліміти до обленерго. Причиною обмежень назвали зростання споживання електроенергії через похолодання.
“Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується”, – інформують в Укренерго.
Раніше АТ «Харківобленерго» опублікувало оновлений графік відключень світла в Харкові та області на період з 17 по 20 травня. У зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі України споживачів, які раніше були розділені на 12 черг, тепер знеструмлюватимуть у період з 5-ї до 23-ї години, а не з 6-ї до 24-ї.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, електроенергія, світло, укренерго, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 22:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00 17 травня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових та промислових споживачів".