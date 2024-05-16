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Додаткові відключення світла можуть бути в п’ятницю в Харкові та області

Суспільство 22:38   16.05.2024
Олена Нагорна
Додаткові відключення світла можуть бути в п’ятницю в Харкові та області

З 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00 17 травня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових та промислових споживачів.

Про це повідомили у НЕК «Укренерго» та додали, що вже довели ліміти до обленерго. Причиною обмежень назвали зростання споживання електроенергії через похолодання.

“Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується”, – інформують в Укренерго.

Раніше АТ «Харківобленерго» опублікувало оновлений графік відключень світла в Харкові та області на період з 17 по 20 травня. У зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі України споживачів, які раніше були розділені на 12 черг, тепер знеструмлюватимуть у період з 5-ї до 23-ї години, а не з 6-ї до 24-ї.

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Додаткові відключення світла можуть бути в п’ятницю в Харкові та області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 22:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00 17 травня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових та промислових споживачів".