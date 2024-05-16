Дополнительные отключения света могут быть в пятницу в Харькове и области
С 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00 17 мая по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» и добавили, что уже довели лимиты до облэнерго. Причиной ограничений назвали рост потребления электроэнергии из-за похолодания.
«Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта. Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается», — информируют в Укрэнерго.
Ранее АО «Харьковоблэнерго» опубликовало обновленный график отключений света в Харькове и области на период с 17 по 20 мая. В связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме Украины потребителей, ранее разделенных на 12 очередей, теперь будут обесточивать в период с 5 до 23 часов, а не с 6 до 24.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відключення, отключения, світло, свет, Укрэнерго, Харьков, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 22:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00 17 мая по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей".