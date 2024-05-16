Дополнительные отключения света могут быть в пятницу в Харькове и области

С 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00 17 мая по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» и добавили, что уже довели лимиты до облэнерго. Причиной ограничений назвали рост потребления электроэнергии из-за похолодания.

«Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта. Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается», — информируют в Укрэнерго.

Ранее АО «Харьковоблэнерго» опубликовало обновленный график отключений света в Харькове и области на период с 17 по 20 мая. В связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме Украины потребителей, ранее разделенных на 12 очередей, теперь будут обесточивать в период с 5 до 23 часов, а не с 6 до 24.