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У Вовчанській громаді на Харківщині – ще двоє поранених і загиблий від ударів

Події 20:09   16.05.2024
Олена Нагорна
У Вовчанській громаді на Харківщині – ще двоє поранених і загиблий від ударів

Військові РФ 16 травня обстріляли місто Вовчанськ, села Синельникове та Лиман прикордонної Вовчанської громади Харківської області. Одна людина загинула, ще двоє – поранені.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, близько 16:00 через ворожий обстріл села Синельникове загинув 35-річний цивільний.

Також внаслідок російських атак у Вовчанську поранено 52-річного чоловіка, у селі Лиман – 44-річного мешканця.

Крім того, як стало відомо, сьогодні у лікарні помер 44-річний чоловік, який отримав поранення у Вовчанську 12 травня.

Як повідомлялося, о 14:20 16 травня військові РФ обстріляли село Бугаївка Вовчанської громади. Постраждали шестеро людей: 48-річний мешканець, двоє медиків та двоє водіїв місцевої лікарні, а також начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі. Попередньо, окупанти вдарили касетними боєприпасами.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 20:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ 16 травня обстріляли місто Вовчанськ, села Синельникове та Лиман".