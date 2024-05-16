У Вовчанській громаді на Харківщині – ще двоє поранених і загиблий від ударів
Військові РФ 16 травня обстріляли місто Вовчанськ, села Синельникове та Лиман прикордонної Вовчанської громади Харківської області. Одна людина загинула, ще двоє – поранені.
Як повідомляють в обласній прокуратурі, близько 16:00 через ворожий обстріл села Синельникове загинув 35-річний цивільний.
Також внаслідок російських атак у Вовчанську поранено 52-річного чоловіка, у селі Лиман – 44-річного мешканця.
Крім того, як стало відомо, сьогодні у лікарні помер 44-річний чоловік, який отримав поранення у Вовчанську 12 травня.
Як повідомлялося, о 14:20 16 травня військові РФ обстріляли село Бугаївка Вовчанської громади. Постраждали шестеро людей: 48-річний мешканець, двоє медиків та двоє водіїв місцевої лікарні, а також начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі. Попередньо, окупанти вдарили касетними боєприпасами.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, Волчанская громада, загиблий, обстріли, поранені, прокуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 20:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ 16 травня обстріляли місто Вовчанськ, села Синельникове та Лиман".