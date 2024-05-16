У Вовчанській громаді на Харківщині – ще двоє поранених і загиблий від ударів

Військові РФ 16 травня обстріляли місто Вовчанськ, села Синельникове та Лиман прикордонної Вовчанської громади Харківської області. Одна людина загинула, ще двоє – поранені.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, близько 16:00 через ворожий обстріл села Синельникове загинув 35-річний цивільний.

Також внаслідок російських атак у Вовчанську поранено 52-річного чоловіка, у селі Лиман – 44-річного мешканця.

Крім того, як стало відомо, сьогодні у лікарні помер 44-річний чоловік, який отримав поранення у Вовчанську 12 травня.

Як повідомлялося, о 14:20 16 травня військові РФ обстріляли село Бугаївка Вовчанської громади. Постраждали шестеро людей: 48-річний мешканець, двоє медиків та двоє водіїв місцевої лікарні, а також начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі. Попередньо, окупанти вдарили касетними боєприпасами.