До 6 осіб зросла кількість поранених у селі Вовчанської громади
16 травня орієнтовно о 14:20 російські військові обстріляли село у прикордонній Вовчанській громаді, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Серед них 48-річний мешканець, двоє медиків, двоє водіїв лікарні та начальник Вовчанської міської військової адміністрації.
“28-річний лікар-інтерн Бугаївської лікарні у важкому стані, 43-річний лікар-анестезіолог у середньому стані. Два водія 39 та 50 років у середньому стані. 48-річний цивільний чоловік – середній стан, як і в начальника Вовчанської МВА. Усі мають вибухові поранення різної складності, госпіталізовані”, – розповіли в ХОВА.
Попередньо окупанти вдарили касетними боєприпасами.
Читайте також: Голова Вовчанської МВА, волонтери, медики і водії постраждали через обстріл РФ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Волчанская громада, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «До 6 осіб зросла кількість поранених у селі Вовчанської громади»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 16:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 травня орієнтовно о 14:20 російські військові обстріляли село у прикордонній Вовчанській громаді, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".