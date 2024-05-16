До 6 осіб зросла кількість поранених у селі Вовчанської громади

16 травня орієнтовно о 14:20 російські військові обстріляли село у прикордонній Вовчанській громаді, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Серед них 48-річний мешканець, двоє медиків, двоє водіїв лікарні та начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

“28-річний лікар-інтерн Бугаївської лікарні у важкому стані, 43-річний лікар-анестезіолог у середньому стані. Два водія 39 та 50 років у середньому стані. 48-річний цивільний чоловік – середній стан, як і в начальника Вовчанської МВА. Усі мають вибухові поранення різної складності, госпіталізовані”, – розповіли в ХОВА.

Попередньо окупанти вдарили касетними боєприпасами.