До 6 человек возросло число раненых в селе Волчанской громады
16 мая ориентировочно в 14:20 российские военные обстреляли село в приграничной Волчанской громаде, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Среди них 48-летний житель, двое медиков, двое водителей больницы и начальник Волчанской городской военной администрации.
«28-летний врач-интерн Бугаевской больницы в тяжелом состоянии, 43-летний врач-анестезиолог в среднем состоянии. Два водителя 39 и 50 лет в среднем состоянии. 48-летний гражданский мужчина – средней тяжести, как и начальник Волчанской ГВА. Все имеют взрывные ранения разной сложности, госпитализированы», — сообщили в ХОВА.
Предварительно, оккупанты ударили кассетными боеприпасами.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Волчанская громада, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 16:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 мая ориентировочно в 14:20 российские военные обстреляли село в приграничной Волчанской громаде, сообщает Харьковская областная прокуратура.".