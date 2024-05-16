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До 6 человек возросло число раненых в селе Волчанской громады

Происшествия 16:59   16.05.2024
Оксана Якушко
До 6 человек возросло число раненых в селе Волчанской громады

16 мая ориентировочно в 14:20 российские военные обстреляли село в приграничной Волчанской громаде, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Среди них 48-летний житель, двое медиков, двое водителей больницы и начальник Волчанской городской военной администрации.

«28-летний врач-интерн Бугаевской больницы в тяжелом состоянии, 43-летний врач-анестезиолог в среднем состоянии. Два водителя 39 и 50 лет в среднем состоянии. 48-летний гражданский мужчина – средней тяжести, как и начальник Волчанской ГВА. Все имеют взрывные ранения разной сложности, госпитализированы», — сообщили в ХОВА.

Предварительно, оккупанты ударили кассетными боеприпасами.

Читайте также: Глава Волчанской ГВА, волонтеры, медики и водители пострадали из-за ударов РФ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 16:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 мая ориентировочно в 14:20 российские военные обстреляли село в приграничной Волчанской громаде, сообщает Харьковская областная прокуратура.".