В Волчанской громаде на Харьковщине — еще двое раненых и погибший от обстрелов
Военные РФ 16 мая обстреляли город Волчанск, села Синельниково и Лиман приграничной Волчанской громады Харьковской области. Один человек погиб, еще двое — ранены.
Как сообщают в областной прокуратуре, около 16:00 из-за вражеского обстрела села Синельниково погиб 35-летний гражданский.
Также в результате российских атак в Волчанске ранен 52-летний мужчина, в селе Лиман — 44-летний житель.
Кроме того, как стало известно, сегодня в больнице умер 44-летний мужчина, который получил ранения в Волчанске 12 мая.
Как сообщалось, в 14:20 военные РФ обстреляли село Бугаевка Волчанской громады. Пострадали шесть человек: 48-летний житель, двое медиков и двое водителей местной больницы, а также начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Предварительно, оккупанты ударили кассетными боеприпасами.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, Волчанская громада, загиблий, обстрелы, погибший, поранені, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 20:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ 16 мая обстреляли город Волчанск, села Синельниково и Лиман".