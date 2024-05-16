В Волчанской громаде на Харьковщине — еще двое раненых и погибший от обстрелов

Военные РФ 16 мая обстреляли город Волчанск, села Синельниково и Лиман приграничной Волчанской громады Харьковской области. Один человек погиб, еще двое — ранены.

Как сообщают в областной прокуратуре, около 16:00 из-за вражеского обстрела села Синельниково погиб 35-летний гражданский.

Также в результате российских атак в Волчанске ранен 52-летний мужчина, в селе Лиман — 44-летний житель.

Кроме того, как стало известно, сегодня в больнице умер 44-летний мужчина, который получил ранения в Волчанске 12 мая.

Как сообщалось, в 14:20 военные РФ обстреляли село Бугаевка Волчанской громады. Пострадали шесть человек: 48-летний житель, двое медиков и двое водителей местной больницы, а также начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Предварительно, оккупанты ударили кассетными боеприпасами.