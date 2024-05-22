Завтра через хмарність будуть погодинні відключення світла по всій Україні

Графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть завтра, 23 травня, для промислових і побутових споживачів на всій території України з 00.00 до 24.00, повідомили в Укренерго.

«Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується. Причина подовження терміну дії обмежень – прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту», – пояснили в Укренерго.