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Завтра через хмарність будуть погодинні відключення світла по всій Україні

Суспільство 21:27   22.05.2024
Оксана Якушко
Завтра через хмарність будуть погодинні відключення світла по всій Україні Фото: Балаклійська міська військова адміністрація

Графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть завтра, 23 травня, для промислових і побутових споживачів на всій території України з 00.00 до 24.00, повідомили в Укренерго.

«Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується. Причина подовження терміну дії обмежень – прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту», – пояснили в Укренерго.

Читайте також: Новий графік відключень світла на 21-25 травня на Харківщині дали енергетики

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 21:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть завтра, 23 травня, для промислових і побутових споживачів на всій території України з 00.00 до 24.00, повідомили в Укренерго.".