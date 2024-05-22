Завтра из-за облачности будут почасовые отключения света по всей Украине
Фото: Балаклейская городская военная администрация
Графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать завтра, 23 мая, для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00.00 до 24.00, сообщили в Укрэнерго.
«Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается. Причина продления срока действия ограничений – прогнозируемая плотная облачность в большинстве регионов Украины, из-за которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии. Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита», – пояснили в Укрэнерго.
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 21:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать завтра, 23 мая, для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00.00 до 24.00, сообщили в Укрэнерго.".