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Завтра из-за облачности будут почасовые отключения света по всей Украине

Общество 21:27   22.05.2024
Оксана Якушко
Завтра из-за облачности будут почасовые отключения света по всей Украине Фото: Балаклейская городская военная администрация

Графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать завтра, 23 мая, для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00.00 до 24.00, сообщили в Укрэнерго.

«Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается. Причина продления срока действия ограничений – прогнозируемая плотная облачность в большинстве регионов Украины, из-за которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии. Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита», – пояснили в Укрэнерго.

Читайте также: Новый график отключений света на 21-25 мая на Харьковщине дали энергетики

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 21:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать завтра, 23 мая, для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00.00 до 24.00, сообщили в Укрэнерго.".