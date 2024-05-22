Завтра из-за облачности будут почасовые отключения света по всей Украине

Графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать завтра, 23 мая, для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00.00 до 24.00, сообщили в Укрэнерго.

«Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается. Причина продления срока действия ограничений – прогнозируемая плотная облачность в большинстве регионов Украины, из-за которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии. Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита», – пояснили в Укрэнерго.