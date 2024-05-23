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Світло в п’ятницю вимикатимуть по всій Україні та протягом усієї доби

Суспільство 19:18   23.05.2024
Олена Нагорна
Світло в п’ятницю вимикатимуть по всій Україні та протягом усієї доби

Графіки погодинних відключень світла діятимуть протягом усієї доби 24 травня для побутових та промислових споживачів по всій території України, інформують в Укренерго.

Причина – дощова погода та хмарність у більшості регіонів, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів, які щовечора доводяться до всіх обленерго.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

В Укренерго нагадують, що головна причина обмежень – удари ворога по електростанціях. З 22 березня по 8 травня було п’ять масштабних атак.

Читайте також: Завтра через хмарність будуть погодинні відключення світла по всій Україні

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 19:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графіки погодинних відключень світла діятимуть протягом усієї доби 24 травня для побутових та промислових споживачів по всій території України, інформують в Укренерго".