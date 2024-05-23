Live
  • Чт 23.05.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 39.83
  • EUR 43.11

Свет в пятницу будут отключать по всей Украине и в течение всех суток

Общество 19:18   23.05.2024
Елена Нагорная
Свет в пятницу будут отключать по всей Украине и в течение всех суток

Графики почасовых отключений света будут действовать в течение всех суток 24 мая для бытовых и промышленных потребителей по всей территории Украины, информируют в Укрэнерго.

Причина — дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности. Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов, которые каждый вечер доводятся до всех облэнерго.

Питание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

В Укрэнерго напоминают, что главная причина ограничений — удары врага по электростанциям. С 22 марта по 8 мая было пять масштабных атак.

Читайте также: Завтра из-за облачности будут почасовые отключения света по всей Украине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости 23 мая: ракетная атака на Харьков и Люботин, жертвы, удар КАБ
Главные новости 23 мая: ракетная атака на Харьков и Люботин, жертвы, удар КАБ
23.05.2024, 19:47
Удар по типографии в Харькове: спасатели потушили пожар, уже 21 пострадавший
Удар по типографии в Харькове: спасатели потушили пожар, уже 21 пострадавший
23.05.2024, 19:41
Свет в пятницу будут отключать по всей Украине и в течение всех суток
Свет в пятницу будут отключать по всей Украине и в течение всех суток
23.05.2024, 19:18
Военные остановили наступление РФ на Харьковщине — командир взвода 92-й ОШБр
Военные остановили наступление РФ на Харьковщине — командир взвода 92-й ОШБр
23.05.2024, 17:41
«АТБ» вошла в перечень 3 крупнейших по объему использования пулинговой тары
«АТБ» вошла в перечень 3 крупнейших по объему использования пулинговой тары
23.05.2024, 14:05
В пятницу ожидаются шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 24 мая
В пятницу ожидаются шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 24 мая
23.05.2024, 19:59

Новости по теме:

10:35
На Харьковщине отключалось оборудование высоковольтной подстанции — Минэнерго
12:17
В Харькове из-за обстрела отключали свет: Минэнерго заявило, что всех запитали
10:25
Перебои с электричеством на Харьковщине: в Минэнерго сообщили причину
08:18
В Харькове — дополнительные отключения электричества, метро заработало
19:37
Завтра по всей Украине будут почасовые отключения – Укрэнерго

Вы читали новость: «Свет в пятницу будут отключать по всей Украине и в течение всех суток»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 19:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Графики почасовых отключений света будут действовать в течение всех суток 24 мая для бытовых и промышленных потребителей по всей территории Украины, информируют в Укрэнерго.".