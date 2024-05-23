Свет в пятницу будут отключать по всей Украине и в течение всех суток

Графики почасовых отключений света будут действовать в течение всех суток 24 мая для бытовых и промышленных потребителей по всей территории Украины, информируют в Укрэнерго.

Причина — дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности. Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов, которые каждый вечер доводятся до всех облэнерго.

Питание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

В Укрэнерго напоминают, что главная причина ограничений — удары врага по электростанциям. С 22 марта по 8 мая было пять масштабных атак.