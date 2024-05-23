У п’ятницю очікуються шквали: прогноз погоди в Харкові та області на 24 травня

У п’ятницю, 24 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 12 до 14 градусів тепла, вдень 23 – 25, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень 21 – 26 градусів.

Синоптики також попередили про небезпечні метеорологічні явища – вдень по Харкову та області очікується посилення східного вітру до 15 – 20 м/с. Це I рівень небезпечності, жовтий.