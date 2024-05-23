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У п’ятницю очікуються шквали: прогноз погоди в Харкові та області на 24 травня

Суспільство 19:59   23.05.2024
Олена Нагорна
У п’ятницю очікуються шквали: прогноз погоди в Харкові та області на 24 травня Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 24 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 12 до 14 градусів тепла, вдень 23 – 25, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів тепла, вдень 21 – 26 градусів.

Синоптики також попередили про небезпечні метеорологічні явища – вдень по Харкову та області очікується посилення східного вітру до 15 – 20 м/с. Це I рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 19:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 24 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів".