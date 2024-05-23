В пятницу ожидаются шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 24 мая
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 24 мая, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 12 до 14 градусов тепла, днем 23 — 25, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 10 до 15 градусов тепла, днем 21 — 26 градусов.
Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях — днем по Харькову и области ожидается усиление восточного ветра до 15 — 20 м/с. Это I уровень опасности, желтый.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: май, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 19:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 24 мая, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков".