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В пятницу ожидаются шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 24 мая

Общество 19:59   23.05.2024
Елена Нагорная
В пятницу ожидаются шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 24 мая Фото: Василий Голосный

В пятницу, 24 мая, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 12 до 14 градусов тепла, днем 23 — 25, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 10 до 15 градусов тепла, днем 21 — 26 градусов.

Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях — днем по Харькову и области ожидается усиление восточного ветра до 15 — 20 м/с. Это I уровень опасности, желтый.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 19:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 24 мая, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков".