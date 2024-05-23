В пятницу ожидаются шквалы: прогноз погоды в Харькове и области на 24 мая

В пятницу, 24 мая, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 12 до 14 градусов тепла, днем 23 — 25, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 10 до 15 градусов тепла, днем 21 — 26 градусов.

Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях — днем по Харькову и области ожидается усиление восточного ветра до 15 — 20 м/с. Это I уровень опасности, желтый.