Військові зупинили наступ росіян на Харківщині – командир взводу 92-ї ОШБр
Командир окремого взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 3-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади із позивним “Дід” розповів про ситуацію на Харківському напрямку в ефірі “Суспільне”.
«У смузі відповідальності 92-ї бригади все дійсно контролюється. Ми бачимо, де ворог, він вже зупинений, далі просування або накопичення не спостерігається. Тож, все в порядку», – зазначив «Дід».
Тактика ведення бойових дій росіян від 10 травня не змінилася.
«Вони як йшли пішими групам, штурмували, так і продовжували до останнього часу. Зараз також намагаються, але ми їх зупиняємо. Техніку не використовують, ідуть виключно пішки. Наступи піхоти зупиняє наша артилерія, наша піхота, безпілотні системи», – розповів військовий.
Читайте також: ISW про Харківщину: до Липців руху немає, у Вовчанську місцями вибили ворога
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: 92 ошбр, ЗСУ, командир, наступ, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Військові зупинили наступ росіян на Харківщині – командир взводу 92-ї ОШБр»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 17:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир окремого взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 3-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади із позивним “Дід” розповів про ситуацію на Харківському напрямку в ефірі “Суспільне”. ".