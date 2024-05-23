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Військові зупинили наступ росіян на Харківщині – командир взводу 92-ї ОШБр

Події 17:41   23.05.2024
Оксана Якушко
Військові зупинили наступ росіян на Харківщині – командир взводу 92-ї ОШБр

Командир окремого взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 3-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади із позивним “Дід” розповів про ситуацію на Харківському напрямку в ефірі “Суспільне”. 

«У смузі відповідальності 92-ї бригади все дійсно контролюється. Ми бачимо, де ворог, він вже зупинений, далі просування або накопичення не спостерігається. Тож, все в порядку», – зазначив «Дід».

Тактика ведення бойових дій росіян від 10 травня не змінилася.

 

«Вони як йшли пішими групам, штурмували, так і продовжували до останнього часу. Зараз також намагаються, але ми їх зупиняємо. Техніку не використовують, ідуть виключно пішки. Наступи піхоти зупиняє наша артилерія, наша піхота, безпілотні системи», – розповів військовий.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 17:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир окремого взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 3-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади із позивним “Дід” розповів про ситуацію на Харківському напрямку в ефірі “Суспільне”. ".