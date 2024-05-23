Военные остановили наступление РФ на Харьковщине — командир взвода 92-й ОШБр
Командир отдельного взвода ударных беспилотных авиационных комплексов 3-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады на позывной «Дед» рассказал о ситуации на Харьковском направлении в эфире «Суспільне».
«В полосе ответственности 92-й бригады все действительно контролируется. Мы видим, где враг, он уже остановлен, дальше продвижения или накопления не наблюдается. Итак, все в порядке», — отметил «Дед».
Тактика ведения боевых действий россиян с 10 мая не изменилась.
«Они как шли пешими группами, штурмовали, так и продолжали до последнего времени. Сейчас тоже пытаются, но мы их останавливаем. Технику не используют, идут исключительно пешком. Наступления пехоты останавливает наша артиллерия, наша пехота, беспилотные системы», – рассказал военный.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: 92 ошбр, ВСУ, командир, наступ, наступление, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 17:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир отдельного взвода ударных беспилотных авиационных комплексов 3-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады на позывной «Дед» рассказал о ситуации на Харьковском направлении в эфире «Суспільне». ".