Военные остановили наступление РФ на Харьковщине — командир взвода 92-й ОШБр

Командир отдельного взвода ударных беспилотных авиационных комплексов 3-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады на позывной «Дед» рассказал о ситуации на Харьковском направлении в эфире «Суспільне».

«В полосе ответственности 92-й бригады все действительно контролируется. Мы видим, где враг, он уже остановлен, дальше продвижения или накопления не наблюдается. Итак, все в порядке», — отметил «Дед».

Тактика ведения боевых действий россиян с 10 мая не изменилась.

«Они как шли пешими группами, штурмовали, так и продолжали до последнего времени. Сейчас тоже пытаются, но мы их останавливаем. Технику не используют, идут исключительно пешком. Наступления пехоты останавливает наша артиллерия, наша пехота, беспилотные системы», – рассказал военный.