Погрожував викласти інтимні відео: житель Люботина вимагав гроші з екскоханої

На Харківщині викрили 22-річного чоловіка, який шантажував колишню дівчину та вимагав з неї гроші.

За даними Харківської обласної прокуратури, житель Люботина шантажував екскохану з березня. Чоловік погрожував їй тим, що опублікує в інтернет фото та відео сексуального характеру за її участі. Він систематично вимагав з колишньої близько 1000 доларів.

«Щоб вона сприймала його загрози як реальні, фігурант «переключився» на батька дівчини та надіслав чоловіку матеріал інтимного характеру за участі його доньки», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці викрили чоловіка та провели обшук у нього вдома.

Фігуранту повідомили про підозру за фактом вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 ККУ), а також за фактом виготовлення, зберігання та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру (ч. 2 ст. 301 ККУ). Йому «світить» до 12 років тюрми.