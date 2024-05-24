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Погрожував викласти інтимні відео: житель Люботина вимагав гроші з екскоханої

Суспільство 11:13   24.05.2024
Вікторія Яковенко
Погрожував викласти інтимні відео: житель Люботина вимагав гроші з екскоханої Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині викрили 22-річного чоловіка, який шантажував колишню дівчину та вимагав з неї гроші.

За даними Харківської обласної прокуратури, житель Люботина шантажував екскохану з березня. Чоловік погрожував їй тим, що опублікує в інтернет фото та відео сексуального характеру за її участі. Він систематично вимагав з колишньої близько 1000 доларів.

«Щоб вона сприймала його загрози як реальні, фігурант «переключився» на батька дівчини та надіслав чоловіку матеріал інтимного характеру за участі його доньки», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці викрили чоловіка та провели обшук у нього вдома.

Фігуранту повідомили про підозру за фактом вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 ККУ), а також за фактом виготовлення, зберігання та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру (ч. 2 ст. 301 ККУ). Йому «світить» до 12 років тюрми.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 11:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили 22-річного чоловіка, який шантажував колишню дівчину та вимагав з неї гроші.".