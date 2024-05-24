Угрожал выложить интимные видео: житель Люботина требовал деньги с экс-девушки

На Харьковщине разоблачили 22-летнего мужчину, который шантажировал бывшую девушку и требовал с нее деньги.

По данным Харьковской областной прокуратуры, житель Люботина шантажировал экс-любимую с марта. Мужчина угрожал ей тем, что опубликует в интернете фото и видео сексуального характера при ее участии. Он систематически требовал с бывшей около 1000 долларов.

«Чтобы она воспринимала его угрозы как реальные, фигурант переключился на отца девушки и прислал мужчине материал интимного характера с участием его дочери», — добавили в прокуратуре.

Правоохранители разоблачили мужчину и провели обыск у него дома.

Фигуранту сообщили о подозрении по факту вымогательства, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УКУ), а также по факту изготовления, хранения и распространения видеопродукции порнографического характера (ч. 2 ст. 301 УКУ). Ему «светит» до 12 лет тюрьмы.