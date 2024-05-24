Угрожал выложить интимные видео: житель Люботина требовал деньги с экс-девушки
На Харьковщине разоблачили 22-летнего мужчину, который шантажировал бывшую девушку и требовал с нее деньги.
По данным Харьковской областной прокуратуры, житель Люботина шантажировал экс-любимую с марта. Мужчина угрожал ей тем, что опубликует в интернете фото и видео сексуального характера при ее участии. Он систематически требовал с бывшей около 1000 долларов.
«Чтобы она воспринимала его угрозы как реальные, фигурант переключился на отца девушки и прислал мужчине материал интимного характера с участием его дочери», — добавили в прокуратуре.
Правоохранители разоблачили мужчину и провели обыск у него дома.
Фигуранту сообщили о подозрении по факту вымогательства, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 УКУ), а также по факту изготовления, хранения и распространения видеопродукции порнографического характера (ч. 2 ст. 301 УКУ). Ему «светит» до 12 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 11:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили 22-летнего мужчину, который шантажировал бывшую девушку и требовал с нее деньги.".